Dünyaca ünlü yıldız çırılçıplak

Sosyal medyayı cesurca kullanan pop şarkıcı Britney Spears Instagram’da paylaştığı fotoğrafla gündem oldu.

Amerikalı şarkıcı Britney Spears sosyal medya hesabında çırılçıplak fotoğraf paylaşan şarkıcı, göğüslerini ve cinsel organını emoji koyarak sansürledi.

Zaman zaman üstsüz fotoğrafları ile gündeme gelen Spears son paylaşımında, "Özgür kadın enerjisi hiç bu kadar iyi hissettirmedi" şeklinde yazarak paylaştı.

Şarkıcı Britney Spears sosyal medyada paylaştığı fotoğrafını gelecek olan yorumlara kapattı.

odatv.com