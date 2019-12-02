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"Duymamış olayım!"

"Duymamış olayım!"

"Duymamış olayım!"

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Mustafa Sandal’ın eski eşi Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic’ten geçtiğimiz günlerde ayrılan ve adı Defne Samyeli’yle anılan Sadettin Saran, Nişantaşı’ndaydı.

Mustafa Sandal’ın eski eşi Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic’ten geçtiğimiz günlerde ayrılan ve adı Defne Samyeli’yle anılan Sadettin Saran, Nişantaşı’ndaydı. Bir kafede arkadaşlarıyla sohbet eden iş insanı, bir hayli keyifliydi. Saran, sunucuyla ilgili soruları, “Duymamış olayım, sormayın!” diyerek, geçiştirdi. 

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