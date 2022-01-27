Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu 7 ay önce evlenmişti..

Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy’de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu 42 yaşındaydı...

Acı Haber Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken'i yıktı. Çift geçtiğimiz yıl haziran ayında nikah masasına oturmuştu.

Ece Erken (43) ile uzun süredir aşk yaşayan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haziran 2021'de nikâh masasına oturmuştu. Sürpriz bir kararla evlenen ikili güzel haberi, 'Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize, sonra dostlarımıza, sevenlere, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz” mesajıyla duyurmuştu.

Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu çok az sayıda davetlinin katıldığı bir törenle 28 Haziran 2021'de mutluluğa 'evet' demişti...

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırıda vefat etmesi ardından gözler eşi Ece Erken'e çevrildi. Yaşanan acı olayın ardından Erken sessizliğe büründü.

Ünlü sunucu yılbaşında oğlu Eymen, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Mahmutyazıcıoğlu'nun ilk eşinden olan çocuklarıyla çekildiği fotoğrafları paylaşmış, paylaşımına "Her şey geride kalsın; yepyeni sayfalara umutlu hikayeler yazalım… 2022’de yıldızımız hep parlasın. Şahane bir yıl dileriz" notunu düşmüştü.

EVLİLİK KELEPÇE TAKMAK GİBİ

Ece Erken evlilik teklifi aldığını Youtube sayfasında yaptığı paylaşımla duyurmuştu: “Evlilik konusunda kafam çok karışık. İki kere evlenip boşandım. Şimdi ki beraberliğimden de evlilik teklifi aldım. Ama evlilikten korkuyorum. Evlilik konusunda başarılı değilim. Sevgiliyken kapıyı vurup gidiyorsun, öyle bir gücün var ama evliyken yok. Sanki kelepçe takmak gibi geliyor bana. Çok sevdiğin insanla evlenmek çok ayrı bir şeydir eminim. Kapım evliliğe aralık ama tam açık değil.”

Hürriyet