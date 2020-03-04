Elçin Sangu evlilik terapisti oldu
Elçin Sangu evlilik terapisti oldu
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Elçin Sangu, ‘9 Kere Leyla’ filminde, evlilik terapisti oldu.
Elçin Sangu, ‘9 Kere Leyla’ filminde, evlilik terapisti oldu. Ezel Akay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, 20 Mart’ta vizyona girecek projede, Nergis karakterine hayat veren oyuncu, iş insanı Adem (Haluk Bilginer) ve eşi Leyla’ya (Demet Akbağ) uyguladığı terapilerle seyirciyi güldürecek
Etiketler : Elçin Sangu, Elçin Sangu, film , 9 Kere Leyla
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