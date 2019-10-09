Eleme adayları belli oldu!

Ünlü şeflerin sunumundaki MasterChef Türkiye'nin bu haftaki ikinci bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı vardı. 26. bölümde oynanan dokunulmazlık oyunu büyük heyecana sahne oldu. Zorlu mücadelenin sonunda dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Öte yandan eleme potasına çıkan iki yarışmacı dün akşam belirlendi. Peki, MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler oldu?

MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekranlara gelen 26. bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynadı. Bu yarışmanın sonunda kaybeden takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Dokunulmazlığı kazanan isim eleme potasına bir aday gönderdi. Eleme potasına gidecek diğer yarışmacı ise kaybeden takımın yarışmacıları tarafından belirlendi. İşte, MasterChef Türkiye'de dün akşam yaşananlar...

Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemre kaptanlığındaki mavi takım oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından kırmızı takım büyük hayal kırıklığı yaşadı. Bu sonuçların ardından kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. Yarışmacılar bireysel dokunulmazlık hünerlerini sergiledi.

MasterChef Türkiye 26. bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda kaybeden kırmızı takımda bireysel dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Şeflerin tadımı sonrasında bireysel dokunulmazlığı alan isim Eda oldu.

Dokunulmazlığı kazanan Eda eleme potasına Açelya'yı gönderdi. Eleme potasına gönderilen diğer yarışmacı ise yapılan oylama sonucu belirlendi. Oylamada Faruk Batuhan eleme potasına giden ikinci aday oldu.