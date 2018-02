Emina Makyasız Fotoğrafını Paylaşınca...

Mustafa Sandal'ın eşi Emina Sandal, Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı. Emina'nın paylaşımından sonra sosyal medya adeta yıkıldı. İşte o fotoğraf...

Mustafa Sandal ile evliliklerindeki çalkantılarla gündemde olan Emina Sandal Instagram hesabından "En iyi günler makyajsız günler" (The best days, no makeup days) diyerek bir fotoğraf paylaştı.

Emina Sandal'ın yüzünde makyaj olmamasına rağmen gözlerine kalem çekmiş olması dikkat çekti.