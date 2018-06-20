Emina’sız ilk tatil!
Emina’sız ilk tatil!
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Emina Sandal ile evliliğini geçen ay anlaşmalı olarak bitiren Mustafa Sandal, oğlu Yavuz ve Yaman ile Göcek’te yorgunluk attı.
Emina Sandal ile evliliğini geçen ay anlaşmalı olarak bitiren Mustafa Sandal, oğlu Yavuz ve Yaman ile Göcek’te yorgunluk attı. Çocuklarıyla sürat motorunda görüntülenen Sandal’ın keyif yerindeydi.
Etiketler : Mustafa Sandal, oğulları, Yaman
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