Lefkoşa28 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. Emina’sız ilk tatil!
Emina’sız ilk tatil!

Emina’sız ilk tatil!

Emina’sız ilk tatil!

A+A-

Emina Sandal ile evliliğini geçen ay anlaşmalı olarak bitiren Mustafa Sandal, oğlu Yavuz ve Yaman ile Göcek’te yorgunluk attı.

Emina Sandal ile evliliğini geçen ay anlaşmalı olarak bitiren Mustafa Sandal, oğlu Yavuz ve Yaman ile Göcek’te yorgunluk attı. Çocuklarıyla sürat motorunda görüntülenen Sandal’ın keyif yerindeydi.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.