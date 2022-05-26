Erman Toroğlu: Çapkın erkek değil, kadındır!

Kendisinden 34 yaş küçük avukatı Ezgi Yavuz ile dünyaevine girerek adından söz ettiren eski hakem Erman Toroğlu, önceki gün NişantaşıCity's'de objektiflere takıldı. Yeni stiliyle de dikkatleri üzerine çeken 73 yaşındaki ünlü futbol yorumcusu, Derya Tuna'nın "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok" sözlerini değerlendirdi.

Lise yıllarında tanışıp 1974'te hayatını birleştirdiği, iki çocuğu Fırat ve Tunca'nın annesi Şükran Toroğlu ile evliliğini 2017 yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle bitiren Erman Toroğlu (73), geçtiğimiz ocak ayında Ezgi Yavuz (39) ile Barselona’daki Türk Konsolosluğu’nda nikâh masasına oturmuştu.

"İMAJIMI ÇOK BEĞENDİM"

Son olarak Nişantaşı'nda görüntülenen ve dişçiden çıktığını söyleyen futbol yorumcusu, yeni stili hakkında, "Yaklaşık bir yıldır küpe takıyorum. İmajımı da çok beğendim" dedi.

"KARAR VEREN KADINDIR"

Türkücü İbrahim Tatlıses'le 1983'te aşk yaşamaya başlayan, 18 yıllık birlikteliğin ardından yollarını ayıran Derya Tuna'nın "Çapkınlıkta bence erkeklerin suçu yok. Ben bile güzel kadına dönüp bakarım. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz" şeklindeki sözleri hatırlatılan eski hakem, ünlü oyuncuyu destekleyecek açıklamalarda bulundu.

Kimin ne açıklama yaptığını bilmem. Çapkın erkek değil, kadındır. Erkek kadına onu beğendiğini hissettirir ama kalemi kıracak olan kadındır. Zorla mı kadını alıp, götüreceksin yemeğe veya beraber olmaya. O yüzden çapkın erkek değildir, çapkın kadındır. Karar veren de kadındır. Kadın isterse olur.

Derya Tuna, son günlerde tartışma yaratan sözleri sorulunca, "Yanlış anlaşıldığım için üzüldüm. Ben genelleme yapmak istemedim. Kendi hayatımdan ve çevremden gördüklerimden yola çıkarak öyle bir şey söyledim. Yoksa sadakatsizliğin kadını, erkeği yok. Karakter meselesi" ifadelerini kullanmıştı.

"EVLİLİK KOLAY DEĞİL"

34 yaş küçük avukatı Ezgi Yavuz ile dünyaevine giren Erman Toroğlu, özel hayatı hakkında da konuştu. Mutlu bir evliliği olduğunu belirten futbol yorumcusu, "Evlilik çok iyi gidiyor. Evlenmeyi hiç düşünmüyordum boşandıktan sonra ama çok iyi anlaştığım eşim çıktı karşıma. Çünkü kolay değil evlilik. Öyle birisi çıkmasaydı evlenmezdim. Evliliği düşünmüyordum açıkçası" dedi.

"YUKARIDAKİ NE DERSE O OLUR"

Profesyonel futbolcu, hakem ve yorumcu olarak 50 yılı aşkın süredir Türk futbolunun biçerisinde yer alan Erman Toroğlu, "Çocukdüşünceniz var mı?" sorusuna, "Valla bazı şeylerin önüne geçemezsiniz. Yukardaki ne derse o olur. Mesela benim ilk evliliğimde beş tane düşük olmuştu. Sonra iki tane çocuğum oldu. 'Oynadım Oynattım Oynatalım' adlı kitabımı alırsanız birçok şeyi yazdım orada" yanıtını verdi.

Milliyet