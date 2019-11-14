Ersun Yanal beklediğini bulamadı!

Şampiyonluğa giden takımlarda önemli detaylardan biri de kulübeden gelen katkı. F.Bahçe'de bu durum ise biraz problemli...

Fenerbahçe'nin yedek kulübesi, teknik direktör Ersun Yanal'ın beklentilerine ilaç olmadı.

Süper Lig'de geride kalan 11 haftalık periyotta Yanal, 12 futbolcusunu sonradan oyuna soktu.

11 isim ne gol ne asist olarak skora katkı veremedi. Sadece Ferdi Kadıoğlu, Gaziantep'e gol attı, Başakşehir maçında da takıma asistle katkı verdi.

Bu durum kulübeden gelen oyuncuların oyuna olan katkısını tartışılır hale getirdi. G.Saray'la yapılan transfer yarışından galip çıkılan ve son günde kadroya dahil edilen Mevlüt'ün de fazla süre alamaması ve golle buluşamaması da dikkat çeken detaylardan...

Ferdi Kadıoğlu takımdaki sakat ve cezaların tamamlanmasının ardından kadroya alınmamaya başladı.

Son olarak U19 maçında kırmızı kart gören genç oyuncu, cezalı olduğu için son 2 maçta kadroya giremedi. Ferdi'nin devre arasında kiralanacağı gelen bilgiler arasında.