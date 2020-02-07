Eşine teşekkür etti ve 27 yıl sonra “eşcinselim” dedi

İngiliz ITV'nin en önemli ekran yüzlerinden biri olan Phillip Schofield, bugün yaptığı açıklama ile eşcinsel olduğunu duyurdu. 27 yıldır evli olan ve Molly ve Ruby isimli kız çocuğu sahibi olan Schofield, "Ben eşcinselim. Bu evde çok fazla kalp kırıcı konuşmanın yaşanmasına sebep oldu" dedi.

İngiliz ITV’nin en meşhur sunucularından biri olan Phillip Schofield, eşcinsel olduğunu açıkladı. Açıklamayı Instagram üzerinden yapan Schofield 27 yıldır birlikte olduğu eşi Steph ve kızları Molly ve Ruby’e teşekkür ettikten sonra açıklamayı yaptı.

Ailesinin kendisine çok destek olduğunu söyleyen 57 yaşındaki Schofield, “Steph harikaydı, onu çok seviyorum. Kızlarım da inanılmazdı, destekleyici oldular” dedi.

Schofield, “Bugün haklı gerekçelerle eşcinsel olmak kutlanacak ve gurur duyulacak bir şey. Dürüst olarak kafamda huzuru bulacağımı ve ilerleyebileceğimi umuyorum” dedi. “This Morning” isimli sabah programını sunan Schofield, “Bu karar benim için ve zihin sağlığım için çok önemli. Bunu insanlara anlattıkça daha da hafifliyorum” dedi.

Schofield, aile yaşamı boyunca birçok kez evde çok karanlık anların yaşandığını ve pek çok kez kalp kırılmasına sebep olan diyalogların ve tartışmaların meydana geldiğini söyledi.