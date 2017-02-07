Eskiden Hayat Kadınıydı!

ABD'nin First Lady'si Melania Trump, geçmişte seks işçisi olarak çalıştığı yönündeki iddiaları nedeniyle İngiliz The Daily Mail gazetesinin peşini bırakmıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, 90’lı yıllarda seks işçisi olarak çalıştığı yönündeki iddiaları nedeniyle İngiliz The Daily Mail gazetesinin yayımcısı Mail Media şirketine 150 milyon dolarlık bir iftira davası daha açtı.

Maryland’da açtıkları davanın reddedilmesi sonrasında şanslarını bu kez New York’ta deneyen Trump’ın avukatları başvuru dosyasında, dava konusu haberin, müvekkillerinin sahip olduğu konumdan kazanç elde etme yeteneğine büyük zarar verdiğini öne sürdü.

'FIRST LADY KONUMU MELANIA TRUMP'A HAYATININ FIRSATINI SUNUYOR'

Melania Trump’ın First Lady olmasıyla dünyanın en çok fotoğraflanan kadınlarından birisi haline geldiğini belirten avukatlar, bunun kıyafet, mücevher, kozmetik, saç bakımı ve parfüm gibi çok sayıda ürünün reklamını yapması bakımından müvekkillerine “hayatının fırsatını sunduğunu” ifade ettiler.

'MİLYONLARCA DOLARLIK İŞ BAĞLANTILARINDAN OLDU'

Avukatlar, Melania Trump’ın davalık haber yüzünden milyonlarca dolarlık iş bağlantılarından olduğunu iddia ettiler.