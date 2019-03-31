Eşofman üzerine fötr şapka

Cem Yılmaz’ ın gösterilere başlaması üzerine bu sıralar yalnız takılan Ozan Güven, çakır keyifti. Bir önceki gün, sosyal medyada paylaştığı gençlik yıllarına ait fotoğrafın hatırlatılması üzerine “Kameraları indirin de anlatayım size gençlik yıllarımı" diyerek muhabirlere takılan Ozan Güven’in eşofmanın üzerine fötr şapka takması mekandaki birçok kişi tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Saç ektirdiği ve yaralı kafası ile görüntü vermek istemeyen oyuncunun bu nedenle böyle bir yola başvurduğu öğrenildi. MESUT YILMAZ