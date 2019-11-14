EURO 2020 elemelerinde Türkiye - İzlanda maçı saat kaçta hangi kanalda?

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında, A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Yer aldığı H Grubu'nda Fransa'nın üst sırasında lider koltuğunda oturan Türkiye, İzlanda maçında galip gelmesi veya berabere kalması durumunda Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek. Peki, EURO 2020 Türkiye İzlanda maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Milli maç ne zaman, saat kaçta, muhtemel ilk 11'ler...

Türkiye İzlanda maçı ile A Milli Takım önem seviyesi yüksek bir mücadeleye çıkacak. Karşılaşmadan alacağımız beraberlik bile UEFA 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’ndan çıkmamızı sağlayacakken galibiyet ve diğer takımların alacağı sonuçlar neticesinde Grup lideri çıkma olanağımız yüksek. Peki Türkiye İzlanda maçı ne zaman oynanacak? Milli maç hangi kanalda yayınlanacak mücadele saat kaçta başlayacak? Muhtemel ilk 11'ler, işte karşılaşma öncesi merak edilen detaylar...

Lider bitirirsek birinci torbadayız

A Milli Takım grubunu lider olarak tamamladığı takdirde kura çekimine birinci torbadan katılma hakkını kazanacak. Bunun için öncelikli olarak en iyi 6 ülke arasında yer alması gerekiyor. 1. torbada yer alacak olan takımları elemelerdeki performansları belirliyor. Grup liderleri önce topladıkları puanlara, eşit ise genel gol averajına, o da aynı ise sırasıyla daha çok gol atan, deplasman golü ve fair play puanına bakılacak.

Birinciler ve ikinciler kendi içinde sıralanacağından ikili averaja değil genel averaja bakılacak. Gruplardaki takım sayıları eşit olmadığından 6’lı olan grupları sonuncu sırada tamamlayan takımlarla yapılan maçlar hesap edilmeyecek. Tüm bu olasılıklar ve oluşan duruma baktığımızda B, D, E ve G gruplarında muhtemelen liderler Türkiye’nin gerisinde kalabilir. A Milliler iki maçından galip ayrılması durumunda en iyi 6 ülkeden biri olma şansına fazlasıyla sahip.

Türkiye- İzlanda maçı tüm futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. H Grubu'nda oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 19 puan toplayan A Milli Takım, averajla Fransa'nın önünde lider durumda bulunuyor. Milliler, İzlanda maçında beraberlik halinde bile, Andorra ile yapılacak son karşılaşma öncesi 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek.

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

14 Kasım Perşembe günü İstanbul'da Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşecek olan Türkiye- İzlanda mücadelesi TRT 1'den canlı yayınlanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İstanbul'da Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.

A Milli Takım'da kaleci Gökhan Akkan'ın yerine Altay Bayındır kadroya alındı

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 14 Kasım Perşembe günü İzlanda'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı bulunan kaleci Gökhan Akkan'ın yerine Altay Bayındır aday kadroya dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Gökhan Akkan'ın, detaylı tetkik ve muayenelerinin ardından kulübü Çaykur Rizespor'da ayak bileğinden yaşadığı sakatlığın A Milli Takım'ın maçlarına kadar düzelmeyeceği anlaşıldığından aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Gökhan Akkan'ın yerine Fenerbahçeli file bekçisi Altay Bayındır'ın aday kadroya dahil edildiği kaydedildi.

A Milli Futbol Takımı 5 yıl sonra Türk Telekom Stadı'nda

Milliler, perşembe günü EURO 2020 Elemeleri'ndeki İzlanda maçıyla 5 yıl sonra Türk Telekom Stadı'na çıkacak - A Milli Takım, bu statta yaptığı 7 maçtan 4'ünü kazandı, 2'sini yitirdi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde İstanbul'da perşembe günü İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, 5 yıl sonra Türk Telekom Stadı'nda maç yapacak.

Ay-yıldızlı ekip, bu stattaki son maçını 16 Kasım 2014'te Kazakistan ile oynamış ve Burak Yılmaz (2) ve Serdar Aziz'in golleriyle 3-1 kazanmıştı. Bu karşılaşma öncesinde ısınmak için sahaya çıkan Volkan Demirel, kale arkası tribününde bulunan bazı taraftarlarla gerginlik yaşamıştı. Bu gerginlik sonrasında ise Volkan Demirel, stadı terk etmişti.

Türk Telekom Stadı'nda 8. maç

Estonya ile 10 Ağustos 2011'de oynanan müsabakayla milli takıma kapılarını açan Türk Telekom Stadı, 8. milli maça ev sahipliği yapacak.

Galatasaray ile Ajax arasında 15 Ocak 2011'de oynanan özel maçla hizmete giren 52 bin 650 kişilik statta, milliler daha önce yaptığı 7 maçtan 4'ünü kazandı, 2'sini yitirdi, birinde de berabere kaldı. Bu karşılaşmalarda 11 gol atan Türkiye, kalesinde ise 9 gol gördü.

İlk maç Estonya

Türk Milli Takımı, bu statta özel maçta 10 Ağustos 2011'de Estonya'yı 3-0 mağlup etti, 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Kazakistan'ı 2-1, Azerbaycan'ı 1-0 yendi, Almanya'ya ise 3-1 kaybetti. Ay-yıldızlı ekip, 11 Kasım 2011'de Hırvatistan'a karşı Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off ilk maçında 3-0 mağlup oldu.

Türkiye, Türk Telekom Stadı'nda 14 Kasım 2012'de özel maçta Danimarka ile karşılaştı. Aynı zamanda milli takımın tarihteki 500. maçı olan karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu arada, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekibin başında Türk Telekom Stadı'nda ilk maçına çıkacak.