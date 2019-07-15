Demet Özdemir ile Can Yaman'ın dizideki aşkları gerçek hayata da yansımıştı. Aşklarını kameralardan uzak yaşayan ikili, Etiler Ulus'ta aynı evde yaşıyordu. Aylık 15 bin lira kira veren ve Boğaz manzaralı evde oturan çifte, ev sahibinden kötü haber gelmiş.