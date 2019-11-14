Şeyma Subaşı'nın, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafına yazdığı, "evet sutyenimin danteli gözüküyor" satırlarıyla, hakkında yapılan 'Bornoz' haberlerine gönderme yaptığı iddia edildi.

Telefonunun kamerası üzerinden takipçileriyle özel hayatının en çarpıcı anlarını paylaşan Şeyma Subaşı, hızını alamamış olacak ki bu işi profesyonel bir seviyeye taşımaya karar verdi.

Bebek’te açtığı mekanında işlerinin pek iyi gitmediği konuşulan Subaşı, şimdilerde Youtuber’lık kariyerinde ilerliyor. Son zamanlarda Instagram hesabından bol bol anonsladığı videolarından birinin çekimini dün gerçekleştiren Şeyma Subaşı aracın içerisinde çekime giderken görüldüğü kareyi;

“Evet dilimi çıkardım – evet sutyenimin danteli gözüküyor evet bilerek verdim bu pozu… Ama sizler için güzel bir video çekmeye gidiyorum hem de bazı arkadaşlar tarafından en merak edilen” notuyla paylaştı.

BORNOZ VİDEOSUNA GÖNDERME YAPTI YORUMLARI

Subaşı’nın yazdığı bu satırlara çok sayıda beğeni ve yorum gelirken, genç kadının bu çıkışı geçtiğimiz gün haber olan ‘Bornozlu video’ ya bir gönderme olduğu şeklinde yorumlandı. ‘Frikik vermekten son anda kurtuldu’ şeklindeki başlıkları okuyan Şeyma’nın son paylaşımında sarf ettiği “evet sütyenimin danteli gözüküyor” sözleriyle bir eleştiri ve yeni videosunun reklamını yaptığı iddia edildi.