F.Bahçe'den Benfica operasyonu! İşlem tamam...

Transfer döneminin en yoğun takımlarından Fenerbahçe, Benfica’dan iki Sırp yıldızı kadrosuna katmaya yaklaştı.

Fenerbahçe, transfer çalışmalarında hızını artırdı. Sarı-lacivertliler hem defansif orta saha hem de hücum kanat oyuncusunda sona yaklaştı.

Portekiz’de yayın yapan A Bola’nın haberine göre, Fenerbahçe, 23 yaşındaki Zivkovic ve 30 yaşındaki Fejsa için Benfica ile anlaşmaya vardı.

Zivkovic’in 1 yıllığına kiralanacağı ve satın alma opsiyonunun da olduğu bildirildi.

Uzun süredir listede olan Ljubomir Fejsa’nın da 3 milyon Euro karşılığında bonservisiyle sarı-lacivertli takıma geçeceği iddia edildi. Benfica’da teknik direktör Bruno Lage’nin her iki oyuncuyu da kadrosunda düşünmediği aktarıldı.

Sırp basını da bu transferlere yakın ilgi gösterdi. Sırbistan’daki sitelerde, Fenerbahçe’nin kendi ülkelerinden yıldızlara yöneldiğini yazdı. Hatta sarı-lacivertli takımın son hedefinin yine bir Sırp yıldız; Aleksander Kolarov olduğu belirtildi.