Facebook ve Twitter, Ukrayna’daki kullanıcıları hesaplarının güvenliği için uyardı

Twitter, perşembe günü Rusya’nın ismini vermeden, manipülasyondan kaçınma ve bunun nasıl yapılacağına dair çeşitli yöntemlerden bahsederek Ukrayna’daki insanları hesaplarını korumaya teşvik etti. Sosyal medya bu konuda bir zincir yayınladı:

“Twitter’ı çatışma bölgelerinde veya diğer yüksek riskli alanlarda kullanırken hesabınızı ve dijital bilgilerinizi nasıl kontrol edeceğinizi bilmek önemli.

Göz önünde bulundurulması gereken bazı noktalar şunlar”

diye başladığı tweet’lerde sosyal medya platformu, öncelikle kullanıcılara kendilerini güvensiz hissettiklerinde hesaplarını devre dışı bırakmalarını söyledi. Ardından, bir hesabın saldırıya uğraması durumunda ne yapılması gerektiğini, saldırıya uğramış olup olmadığını nasıl bilineceğini açıkladı ve kullanıcıların konumlarını tweetlememelerini önerdi. Ayrıca, bir akıllı telefonda konum izlemenin nasıl tamamen devre dışı bırakılacağını da açıkladı. Twitter, bilgileri İngilizce, Ukraynaca ve Rusça olarak yayınladı.

TWITTER’DAN SONRA META DA UYARILARDA BULUNDU

Birkaç saat sonra, Meta’nın siber tehditle mücadele direktörü David Agranovich, çarşamba gecesi Ukrayna’daki kullanıcıların hesaplarını korumaları için özellikler eklediğini söyledi.

Tamamen Ukraynaca yazan Agranovich, bölgedeki herhangi bir kullanıcının profillerini kilitlemek ve onlara güvenlik eklemek için artık tek tıklamalı bir araca sahip olduğunu söyledi. Bu özellik, şirketin daha önce Afganistan’daki karışıklık zamanında sunduğu özelliklerden biri. Ayrıca, Ukrayna’da yaşayan veya çalışan herkesin dijital dosyalarını ve cihazlarını korumaları için adımlar sunan birkaç dış rehbere de yönlendirme yaptı.

Şirketler ayrıca platformlarında artan yanlış bilgi sorunuyla da karşı karşıya. Dezenformasyonu izleyen bir platform olan Cyabra’ya göre, Twitter ve Facebook’taki yanlış bilgi miktarı geçen hafta arttı. 14 Şubat’tan bu yana Twitter’da Ukrayna’ya olumsuz atıfta bulunan içerikler yüzde 11.000 arttı. Firma ayrıca, son iki hafta içinde Facebook ve Twitter’da Ukrayna ile ilgili tüm içeriğin yüzde 56’sının botlar gibi gerçek olmayan profiller tarafından oluşturulduğunu tespit etti.

YANLIŞ BİLGİLERİN YAYILMASINI ÖNLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

Rusya, uzun zamandır sosyal medyayı siyasi olayları manipüle etmek için, kasıtlı olarak yanlış veya yanıltıcı bilgiler yaratarak kullanıyor. Özel savcı Robert Mueller’in raporuna göre, ülke 2016 ABD seçimlerinin sonucunu etkilemek için yüz binlerce sahte hesabı içeren karmaşık bir sosyal medya yanlış bilgi düzeni kullandı. Rusya, kendi parlamento seçimlerinin sonuçlarını sorgulayan veya protesto eden gönderileri gizlemek için 2011’de de benzer yöntemler kullanmıştı.

Facebook, TikTok ve YouTube’dan temsilciler, Rusya-Ukrayna içeriğine yönelik stratejileri veya moderasyon çabaları hakkında yorum taleplerine yanıt vermedi. Facebook’un güvenlik politikası başkanı Nathaniel Gleicher, Twitter’da yazdığı ayrı bir gönderide, şirketin özel bir operasyon merkezi kurduğunu söyledi.

sözcü.com.tr