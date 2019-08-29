Facebook’tan Snapchat’e rakip uygulama geliyor!

Facebook, Snapchat uygulamasına rakip olacak yeni bir platform üzerinde çalışıyor.

'Threads' adındaki yeni sohbet uygulaması, Instagram’da kullanılabilecek; kullanıcıların durumlarını ve yer bildirimlerini paylaşmalarına olanak verecek.The Verge teknoloji sitesinin aktardığına göre Threads uygulaması Instagram’daki yakın arkadaşlarla gerçek zamanda yer bildirimi, anlık durum paylaşımı, telefonun pil durumu, mesaj, fotoğraf ve video mesajları paylaşmalarına izin verecek.



Habere göre, uygulamanın kullanıcılar ve yakın arkadaşlar arasında ‘sürekli ve otomatik’ güncelleme yapabilmeleri için tasarlandığı söyleniyor. Threads’in Instagram mesajlaşmalarından çok daha fazla kullanıcı çekmesi bekleniyor. Henüz test aşamasında olduğu açıklanan uygulama, Instagram'ın mesajlaşma özelliğine benzerlik gösteriyor. Yakın arkadaşların yakın zamanda paylaştığı hikâyelere de Threads üzerinden erişilebilecek.



Uygulamanın resmen açıklanacağı tarih belli değil. Facebook’un uygulama çalışmalarını kamuoyuna sunmadan sonlandırması da mümkün. Facebook bunu daha önce 'Direct' adını verdiği mesaj servisi için yapmıştı. Ancak Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, geçtiğimiz Mart ayında yaptığı açıklamada, özel mesajlaşmanın şirketin geleceği olduğunu belirtmişti.



Threads’in Facebook’un bu vizyonunu gerçeğe dönüştürmesinin son çabası yorumu yapılıyor.