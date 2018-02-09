Facebook'tan Yeni Özellik!

Uygunsuz yorumlar sosyal medyanın kanayan yarası. Facebook ise kullanıcılar arasında daha anlamlı etkileşimi teşvik etmek için yeni bir yöntem üzerinde çalışıyor. “Downvote” olarak adlandırılacak yorum değerlendirme düğmesi, Facebook üzerine kurulan algının biraz değişmesine yardımcı olabilir.

Sosyal medyada ve özellikle çok sayıda insanın gördüğü içeriklerin altında birbirinden kırıcı, gereksiz veya uygunsuz yorumlaşmalar dönüyor. Hatta bazen bu yorumların sonucunda haklı ya da haksız bir şekilde insanlar birbirlerini linç ediyorlar. Sonuç olarak rahatlamak ve bir şeyleri yakınlarımızla ve sevdiklerimizle paylaşmak için girdiğimiz ortamda fazlasıyla geriliyor, kutuplaşıyoruz.

Facebook sözcüsünden geliştirildiğine dair onay alan bir yenilik var: “Downvote” butonu. Bu butona Reddit, 9gag ve benzeri forum sitelerinden fazlasıyla aşınayız. Ancak Facebook’un söz konusu sorunlu yorumlarla ilgili alacağı bu tavır, dev şirketin sansür veya yeni bir haber akışı sistemi üzeride çalıştığını da gündeme getirdi. Buna değinmeden önce, “Downvote” butonuna yakından bakalım.

Facebook’un konuyla ilgili sözcüsü aracılığıyla sunduğu açıklama şu şekilde: “Beğenmeme butonunu test etmiyoruz. Halka açık olan yayınlardaki yorumlar hakkında, bize geri bildirimde bulunmanız için bir özellik test ediyoruz. Bu şimdilik yalnızca ABD’deki küçük bir grupta deneniyor.”