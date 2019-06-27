Fenerbahçe'de Alper Potuk şoku!

1.8 milyon Euro maaşı olan yıldız futbolcu, yönetimin ‘git’ talebine olumsuz yanıt verdi.

Fenerbahçe yönetimi, Mehmet Topal'ın ardından Alper Potuk ile de yollarını ayırmak istiyor. Yıldız futbolcunun menajerini kulüp binasına çağıran Sarı-Lacivertli yönetim, "Ya alacaklarına karşılık sözleşmesi feshedelim ya da kulüp bulalım" önerisini yaptı. Ancak Alper Potuk bu isteğe olumsuz yanıt verdi. Tecrübeli yıldızın 1.8 milyon Euro'luk maaşı ve 3 yıl sözleşmesi olduğu için Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmediği belirtiliyor.

ÇALIMBAY: TEKLİF YAPTIK

SİVASSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Alper Potuk'a teklif yaptıklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Alper, F.Bahçe'den ayrılmak istemiyor" dedi.