Fenerbahçe'de kriz!

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği Kameni, Reyes ve Frey, takımdan kolay kolay ayrılacak gibi gözükmüyor.

Fenerbahçe’nin yeni sezon planlamasında yeri olmayan, ancak sarı-lacivertli kulüple sözleşmeleri süren başta kaleci Kameni olmak üzere, Reyes ve Frey, sezon öncesi baş ağrıtacak.

Teknik heyetin kadroda düşünmediği bu üç oyuncunun sezon öncesi kiralık ya da bonservisleri ile gönderilmesi için yönetim büyük çaba harcayacak. Kameni’nin yüksek maaşı sebebiyle ayrılmaya yanaşmadığı, Reyes ve Frey’in ise durumunun belirsiz olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.