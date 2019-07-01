Finalistler belli oldu!

Survivor'da heyecan dün akşam 109. yeni bölümle devam etti. Sona gelinen Survivor'da Yunan şampiyonu ve Türk finaline kalan isimler belli oldu. Peki Survivor'da Yunan şampiyonu kim oldu ve Türk finaline hangi isimler kaldı?

TV8'in sevilen yarışması Survivor, dün akşam 109. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. İlgiyle izlenen yarışmanın bu akşamki bölümünde Türk yarışmacılar arasında yarı final, Yunan yarışmacılar arasında ise final heyecanı yaşandı.Peki Survivor'da bu akşam neler oldu?

TÜRK FİNALİNE KİMLER KALDI?

Survivor'da Türk finali öncesi yarı final heyecanı yaşandı. 4 yarı finalistin ikisi olan Emre ve Seda canlı yayında sms oylamasına kaldı. Yapılan oylama sonrası Emre, hayallerine veda etti ve böylelikle Seda, Yusuf ve Okay, ikinci oylamaya kalmayı başardı.

İkinci oylama sonrası ise finalistler Yusuf ve Seda oldu...

SURVİVOR TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor'ın Türkiye final bölümü bu akşam akşamı ekrana gelecek. Survivor 2019'un finali bu kez Kıbrıs yerine Bodrum'da olacak.

YUNAN ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Survivor 2019'da Yunan şampiyonu ise bu akşam belli oluyor. Katerina Dalaka, Dimitra Vamvakousi, Nikos Kosmas ve Afroditi Skafida'nın finale kaldığı Yunan bölümünde ilk elenen isim Afroditi oldu. Afroditi'nin ardından ise Nikos elendi. Böylelikle son 2'ye kalan yarışmacılar Dalaka ve Dimitra oldular.

Dalaka ve Dimitra arasındaki finali ise kazanan Dalaka oldu ve Dalaka Survivor 2019'un Yunan şampiyonu oldu!