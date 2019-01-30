Fotoğraftan sonra takibi bıraktı

Şef Hazer Amani, şarkıcı Sıla ile arabada uyurken çekilen fotoğrafları sonrası ilk kez görüntülendi. Bir davete katılan Amani, Sıla ile ilgili sorulara “İşimle gündemde kalmak istiyorum” diye yanıt verdi.

Şarkıcı Sıla ile aynı aracın içinde samimi bir şekilde görüntülenen şef Hazer Amani, geçtiğimiz günlerde Akaretler'de bir etkinliğe katıldı. Amani, Sıla ile hakkında çıkan aşk haberleriyle ilgili soruları, "Bugüne kadar işimle gündemde oldum, bundan sonra da öyle olmasını istiyorum. Bu konular hakkında konuşmayacağım" diyerek yanıtlamadı.

Amani, eşi Deniz Mumcuoğlu'nun bu olay sonrası sosyal medyadan kendisini takip etmeyi bırakmasıyla ilgili, "Konuşacağımı konuştum" demekle yetindi.

O FOTOĞRAFTAN SONRA TAKİBİ BIRAKTI

Deniz Mumcuoğlu'nun, eşi Hazer Amani'yi, Sıla ile çekilen fotoğrafından sonra sosyal medyada takip etmeyi bırakması dikkat çekti.