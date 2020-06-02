"Futbol ligleri 18 Haziran'da yeniden başlıyor"

Sağlık Bakanı Sn. Dr. Ali Pilli, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana ve KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ile bugün yapılan ortak toplantıda futbolla ilgili gerekli kararlar alınmıştır.

Şöyle ki;

a) TFF’nin, KTFF’ye hibe yolu ile verdiği testlerle 6 Haziran 2020 Cumartesi gününe kadar Sağlık Bakanlığı eli ile takımlar ve hakemlerin testlerinin tamamlanmasına;

b) 7 Haziran 2020 Pazar günü itibarı ile hazırlık maçlarına başlamasına;

c) Sadece Süper Lig ve 1. Lig A takım karşılaşmalarının 18 – 19 Haziran 2020 tarihinde başlayarak Temmuz ayı sonuna kadar tamamlanması için gerekli programın yapılmasına;

d) Bu ligler dışında kalan diğer tüm liglerin akıbetinin, Sağlık Bakanlığı ile yapılacak olan bir sonraki toplantıda kararlaştırılmasına;

e) Karşılaşmaların seyircili veya seyircisiz oynatılması konusunda, Sağlık Bakanı Sayın Ali Pilli’nin ligin başlamasından önce yeniden bir değerlendirme yapıp son noktayı koymasına karar verilmiştir.