Galatasaray borçlarını yapılandırdı!
Galatasaray borçlarını yapılandırdı!
A+A-
Galatasaray, borçlarını yapılandırdığını KAP'a bildirdi
Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) borçlarını yapılandırdığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Şirketimiz, Aktif Bank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalanmıştır. Hem Kulübümüz hem de Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz."
Etiketler : Galatasaray, borçlar, KAP
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.