Galatasaray'da şok karar!

Galatasaray'ın sözleşme yenileme isteğini reddeten 2002 doğumlu genç futbolcu Mustafa Kapı, kadro dışı bırakıldı.

Galatasaray’ın 17 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Mustafa Kapı kadro dışı bırakıldı.

İşte Galatasaray tarafından yapılan açıklama

Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri red ettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.