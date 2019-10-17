Geceye damga vuran tatsız karşılaşma!

Başrolünü Şebnem Bozoklu, Rıza Kocaoğlu ve Melisa Doğu’nun paylaştığı 'Aşk Geçmişim' adlı tiyatro oyunu, önceki akşam Uniq Hall'de prömiyerini yaptı.

Aralarında Demet Evgar, Doğa Rutkay-Kerimcan Kamal, Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun, Şükran Ovalı-Caner Erkin, Berkay ve Kalben gibi ünlü isimler oyunu izledi.

PİŞTİ OLDULAR!

Şarkıcı Berkay ile Beşiktaş foması giyen Caner Erkin yıllar sonra pişti oldu.

Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay'la gizli aşk yaşadığı iddia edilen Berkay ile yıldız futbolcu, birbirlerini görmezden geldi.

Caner geceye eşi Şükran Ovalı'yla katılırken, Berkay da eşi Özlem Ada Şahin'le oyunu izledi.

Saçlarını sarıya boyayan ve yeni bir imaja kavuşan Demet Evgar, geceye sevgilisi Levent Babataş'la katıldı.

"AŞK GEÇMİŞİM GÜZEL GEÇTİ"

Demet Evgar, muhabirlerin "Aşk geçmişiniz nasıldı? İyi mi, yoksa kötü mü?" sorusuna, "Ben mutluyum. Güzel geçti her şey. Sizin nasıl geçti aşk hayatınız?" şeklinde cevap verdi.