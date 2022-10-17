Gönül Dağı'nın Meryem'ini bir de normal hayatta görün! Mini etekli pozuyla yürek hoplattı

'Gönül Dağı' dizisinde canlandırdığı Meryem karakteri ile adını duyuran ve geniş bir hayran kitlesi kazanan genç oyuncu Sevilay Gültekin, sosyal medya hesabındaki cesur paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

TRT ekranların yayınlanan ve büyük beğeni toplayan 'Gönül Dağı' dizisinde Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin, şu sıralar sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiriyor.

"SEN NEYMİŞSİN KÖYLÜ KIZI"

Başrollerini Berk Atan, Melis Sevinç, Nazlı Pınar Kaya, Cihat Süvarioğlu ve Nazlı Pınar Kaya'nın paylaştığı dizide Meryem karakteri ile zihinlere kazınan genç oyuncunun paylaşımlarının altına ''Sen neymişsin köylü kızı'', ''Rus kadınlarına benziyorsunuz'' ve ''Bu halini görünce bir tuhaf oldum'' şeklinde yorumlar yapılıyor.

İZLEYİCİLERİ İSYAN ETTİRMİŞTİ

Gönül Dağı'nda görme engelli bir kızı canlandıran Sevilay Gültekin, gözleri açıldıktan sonra kendisine büyük bir aşkla bağlı olan Rıfat'ı istemeyerek, izleyicileri isyan ettirmişti.

İşte Sevilay Gültekin'in paylaşımlarından bazıları;

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