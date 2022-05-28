Gülşen sosyal medyayı çalkaladı! "Kıyafetin yarısı nerede ablam"

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcı Gülşen, Bakü'de sahne aldı. Derin yırtmaçlı bir eteği ve sadece göğüslerini kapattığı üstüyle sahneye çıkan şarkıcının konserden görüntüleri sosyal medyaya düştü. Ünlü şarkıcının kalça dansı yaptığı anlar ise kısa sürede gündem oldu.

Şarkıcı Gülşen, son dönemlerde sahnede tercih ettiği kostümlerle sık sık gündem olmuştu. Son olarak Bakü'de konser veren Gülşen çok konuşulan sahne kostümlerine bir yenisini daha ekledi.

Konserden görüntülerin Instagram'a düşmesi üzerine ünlü şarkıcı, yine sosyal medyanın gündemine oturdu. İddialı sahne kostümlerine bir yenisini daha ekleyen şarkıcı, kıyafetiyle yine dikkat çekti.

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