Haciz şoku!

Amerika'da yargılanan Reza Zarrab, Metroport Rezidans'taki 2 ofisinin aidatını ödemedi. 18 bin liralık borç, 2 yılda yasal faizle 30 bin liraya yükseldi. Yönetim alacağını tahsil etmek için icraya gitti. Haciz kararı, iş insanının şarkıcı eşi Ebru Gündeş'e bildirildi.

New York'ta yargılanan İran asıllı Reza Zarrab'ın eşi şarkıcı Ebru Gündeş, icra şoku yaşadı.

New York'ta tutuklandıktan sonra itirafçı olarak serbest kalan Reza Zarrab, yıllar önce Bahçelievler'deki Metroport Rezidans'ta 2 ofis satın aldı.

Ancak rezidansın aidatlarını ödeyen olmadı. Biriken aidat borcu, 18 bin 142 liraya ulaştı.

2 yıldır ödenmeyen borç, faiziyle birlikte 30 bin liraya çıktı. Rezidans yönetimi, alacağını tahsis etmek için kolları sıvadı. Ancak Amerika'da bulunan Zarrab'a ulaşılamadı.

İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI

Yetkililer, icra takibi başlattı. Reza Zarrab'ın Bakırköy ve Fatih'teki taşınmazlarına haciz konulması yönünde karar alındı.

Haciz kararının, Kanlıca'daki yalısında yaşayan Ebru Gündeş'e tebliğ edildiği bilgisine ulaşıldı.