Hadise'den 'soyadı' hamlesi!

Nisan ayında iş insanı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturan şarkıcı Hadise Açıkgöz, evlendikten yaklaşık dört ay sonra sosyal medyada hesabında soyadını 'Dinçerler' olarak değiştirdi.

Hadise, geçtiğimiz ocak ayında ayında Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi aldı. İş insanına 'Evet' diyen şarkıcı, güzel haberi sosyal medyada takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Tektaşını gösteren popçu, "Bölümümüz şimdi başlıyor" notunu düştü. Dinçerler de sevgilisinin paylaşımına, 'Mrs. Dinçerler' yorumunu yaptı.

3 MİLYON TL'LİK YÜZÜK KRİZ ÇIKARDI!

Mehmet Dinçerler romantik teklif için masraftan kaçınmamış ve sevgilisine 3 milyon TL değerinde tektaş yüzük almıştı. Aile şirketinin 130 milyon TL borcu olduğu öne sürülen iş insanının, Hadise’ye hediye ettiği tektaşın, Dinçerler Ailesi’nde krize neden olduğu iddia edilmişti.

15 MART'TA NİŞAN

Mehmet Dinçerler, 15 Mart'ta ailesiyle birlikte kız istemeye gitmiş, ünlü popçunun annesi Gülnihal Açıkgöz de nişan için Belçika’dan İstanbul’a gelmişti. Babası Burhan Dinçerler, annesi Nezihe Dinçerler ve ablalarıyla birlikte Hadise'nin Göktürk'teki evine giden Mehmet Dinçerler, hiçbir detayı atlamamıştı. Her şeyi Türk geleneklerine göre yapan aile, Hadise'yi annesinden istemiş, böylece ikili evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

SÜRPRİZ NİKÂH

Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Hadise, uzun süredir aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler ile 30 Nisan'da gözlerden uzak şekilde Çırağan Sarayı'nda evlenmişti. Nikâha sadece 20 kişi davet eden ünlü çift, haberin basına yansımaması için konukların görüntü almasını yasaklamıştı.

Geçtiğimiz aylarda Etiler'de objektiflere yansıyan Hadise, eşi Mehmet Dinçerler’in konserlerindeki kıyafetlerine karıştığı iddialarını yanıtsız bırakmıştı. Şarkıcının eşinin kendisi için aldığı 3 milyon değerindeki tektaş yüzüğü ise dikkatlerden kaçmamıştı.

'DİNÇERLER' GÜNCELLEMESİ

Dinçerler ile mutlu bir birliktelik sürdüren 36 yaşındaki şarkıcıdan sürpriz bir hamle geldi. Hadise, Twitter ve Tiktok hesabında soyadını 'Dinçerler' olarak güncelledi.

"HANIMLA SELFIE"

Öte yandan Ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz aylarda fotoğrafını paylaşıp 'Hanımla selfie' notunu yazmıştı. Dinçerler'in güneş gözlüğünde Hadise'nin yansımasının olması dikkat çekmişti. İş insanının o paylaşımına çok sayıda tebrik yorumu gelmişti. Birçok kullanıcı "Hanımcılık kazanacak" şeklinde yorum yapmıştı.

Milliyet