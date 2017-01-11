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HADİSE'NİN TRANSPARAN ELBİSESİ OLAY OLDU

HADİSE'NİN TRANSPARAN ELBİSESİ OLAY OLDU

Hadise'nin transparan elbisesi olay oldu

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Hadise, 'O Ses Türkiye' yarışmasında kardeşi Derya Açıkgöz'ün tasarımı bir elbise giydi ve olanlar oldu. Ünlü şarkıcının giydiği elbise stüdyo ışıklarının altında transparan oldu.

Genelde kardeşi Derya Açıkgöz'ün tasarımlarını giyen Hadise, bu elbiseler yüzünden bir çok kez eleştirildi.

Hadise'nin dün gece yayınlanan bölümünde giydiği bordo rengi ışıltılı bir elbise stüdyo ışıklarına dayanamadı! Elbisenin üst kısmı dekolteli olmamasına rağmen Hadise'nin iç çamaşırı ışıkların altında belirginleşti.

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