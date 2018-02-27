Hadise'ye sahnede şok!

Geçtiğimiz günlerde Osmaniye'de sahne alan Hadise, teknik bir aksaklık sonucu sahnede sesini duyamayınca çılgına dönmüştü. Önceki gün Hollanda'nın Amsterdam şehrinde sahne alan Hadise, gene bir talihsizlik yaşadı.

Son dönemlerde cesur klibi ile magazin basınının gündemini meşgul eden 32 yaşındaki şarkıcı Hadise, Amsterdam konserinde hayranları tarafından sahnede yuhalandı.

TEKNİK SORUN YAŞANDI

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’ın en ünlü gece kulüplerinden birinde sahne olan Hadise, yaşanan teknik aksaklık yüzünden sahnede zor anlar yaşadı. Bir süre mikrofonu sesi çıkmayan Hadise, alandakiler tarafından yuhalanmaya başlandı.