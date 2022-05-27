Hakan Ural'ın canlı yayında "Z kuşağı" çıkışı tartışma yarattı

Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Hakan Ural, Z kuşağına yönelik yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Ural, "Ülkede siyasetle bir alakan yok. Ülkenin kendisiyle ilgili yakın geçmişini bilmiyorsun, geçmişini bilmiyorsun. Rica ediyorum gerçekten, bu farkındalığı yoksa oy kullanmamaları lazım bence" dedi. Ural'ın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Yorumculuğunu yaptığı"Neler Oluyor Hayatta" isimli programda "Z kuşağı eski siyasetçileri ne kadar tanıyor?" başlığıyla yapılan bir sokak röportajını değerlendiren Ural, Z kuşağıyla ilgili söylediği sözlerle gündeme oturdu.

"RİCA EDİYORUM FARKINDALIK YOKSA OY KULLANMASINLAR"

Hakan Ural canlı yayında konuyla ilgili şunları söyledi; "Ülkede siyasetle bir alakan yok. Ülkenin kendisiyle ilgili yakın geçmişini bilmiyorsun, geçmişini bilmiyorsun. Bugün bu ülkede ne olduğunu bilmiyorsun, bu ülkenin nelerle mücadele ettiğini bilmiyorsun, ideololojik olarak olgunlaşmış düşüncen ve fikrin yok ama oy atıyorsun. Belirleyicisin. Çok üzücü ve ürkütücü değil mi bu? Ben rica ediyorum gerçekten, bu farkındalığı yoksa oy kullanmamaları lazım bence."

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