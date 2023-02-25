Haluk Levent Ahbap’a saldıranlara kibar konuştu: Ne olur bırakın çalışsınlar

Son deprem felaketlerinin en etkin sivil toplum örgütü Ahbap’a sosyal medya aracılığıylayapılan saldırılar bitmiyor. Son olarak Ahbap çalışanlarının videolarını paylaşarak “Ahbaplar eğlencede” gibi gösterenlere sanatçı Haluk Levent yanıt verdi.

Haluk Levent, sosyal medya hesabından iki video yayınlayarak şu mesajı paylaştı:

Depremzede çocukları biraz olsun mutlu etmek için prova yapıyorlardı oysa. Prova yapılan 1.Videoyu “Ahbaplar eğlencede” diye göstermek ayıp. 2.Videoda her şey ortada. Ne olur uğraşmayın bırakın çalışasınlar.

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