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Haluk Levent, Ukrayna için harekete geçti

Haluk Levent, Ukrayna için harekete geçti

Haluk Levent ve Ahbaplar, Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ya insani yardım için harekete geçti.

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Şarkıcılığın yanı sıra kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Haluk Levent, Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ya insani yardım için harekete geçti.

Haluk Levent sosyal medya hesabından, "Ahbaplar olarak Ukrayna'ya 5 TIR insani yardım kararı aldık. Yardım malzemesi taşıyan TIR'lar 2-3 gün içinde yola çıkacak" mesajını paylaştı.

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DHA

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