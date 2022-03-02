Haluk Levent'ten Ukrayna'nın konser teklifine yanıt! Bir şartı var

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, sanatçı Haluk Levent'e, Rusya'nın saldırısından kaçıp Türkiye'ye sığınan Eurovision 2016 birincisi Jamala ile ortak konser teklifinde bulundu. Levent, "Seve Seve" dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırı sonucu binlerce kişi ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Onlardan biri de Kırım Türkü sanatçı Jamala. 2016’da Eurovision Şarkı Yarışması’nda Ukrayna’ya birinciliği kazandıran Jamala iki çocuğuyla Türkiye’ye sığındı.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Eurovision 2016 birincisi Jamala, Rusya’nın sürdürdüğü savaştan dolayı iki çocuğuyla Türkiye’ye geldi. Ukrayna halkı için başlattığımız yardım kampanyamıza destek olmak adına bir konserde Jamala ile barış ve özgürlük şarkıları söylemek ister misiniz?” denildi.

HALUK LEVENT’TEN YANIT: YERİ DE FİLİSTİN OLMALI

Haluk Levent ise bu teklife, “Kesinlikle! Seve seve. Hem Ukrayna halkı için söyleyelim hem de iki yüzlü batının unuttuğu Ortadoğu halkları için söyleyelim. Yeri de Filistin olmalı. Şarkılar insan ayrımı yapmaz. Şarkılar sınır dinlemez. Bu konser bence çok güzel olur” diyerek yanıt verdi.

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