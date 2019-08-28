Hamile Seren Serengil'den dikkat çeken paylaşım!

2018'in mayıs ayında Yaşar İpek'le dünyaevine giren ve tüp bebek tedavisiyle hamile kalan Seren Serengil'in evliliğinde kara bulutlar mı dolaşıyor? Ünlü sunucunun, sözlü şiddet gördüğü gerekçesiyle eşi için uzaklaştırma kararı aldırdığı iddia edildi.

Seren Serengil'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, eşi Yaşar İpek'ten boşanacağı ve 'uzaklaştırma kararı' aldırdığı iddialarını destekler nitelikteydi.

Instagram hesabının hikaye bölümünden Sigmund Freud'un bir sözünü paylaşan Serengil, "Bir erkegin erkekliği, annesinin anneliğine bağlıdır. Erkek eğer asil bir kadın tarafından büyütülmüşse, her kadına asil davranır" ifadelerini kullandı.