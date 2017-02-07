Hanife'nin O Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Hanife'nin O Görüntüleri Ortaya Çıktı!
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Uzun süredir izdivaç programında eş arayan gelin adayı Hanife'nin gece kulübünde eğlendiği görüntüler ortaya çıktı. İşte Hanife'nin şoke eden görüntüleri...
Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programının müzmin gelin adaylarından Hanife'nin gece kulübü görüntüleri ortaya çıktı.
Gittiği gece kulübünde çalan şarkılarla kendinden geçen ve bu esnada elindeki cep telefonuyla görüntülerini kaydeden Hanife, keyifli haliyle dikkat çekiyor.
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