HARİTANIN RENGİ DEĞİŞTİ!

İstanbul seçim sonuçları hala büyük merak konusu. İstanbul'da seçim yarışı başa baş giderken; Demirören Haber Ajansı Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğu bilgisini paylaştı. Anadolu Ajansı ise veri güncellemesi yapmıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun verilerine göre; saat 09.10 itibariyle sandıkların yüzde 99,69'unu açıldığı İstanbul'da CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu önde gidiyor. İşte seçim sonuçları...

YSK’nın internet sitesinde yer alan seçim sonuçları verilerine göre, Ekrem İmamoğlu oyların yüzde 48,80’ini aldı. AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binalı Yıldırım’a çıkan oy oranı ise yüzde 48,48.

İmamoğlu 4 milyon 155 bin 141 oy alırken Yıldırım’a çıkan oy sayısı ise 4 milyon 127 bin 770. Şu an ki oy farkı 27 bin 371.

31 bin 186 sandığın bulunduğu İstanbul’da açılan sandık sayısı ise 31 bin 70.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nun verilerine saat 09.10’da İstanbul’da son durum şöyle:

Sandık sayısı: 31 bin 186 – Açılan sandık sayısı: 31 bin 88

Açılan sandık oranı: Yüzde 99,69

Oy sayıları: Ekrem İmamoğlu: 4 milyon 157 bin 505 – Binali Yıldırım: 4 milyon 130 bin 190

Oy oranları: Ekrem İmamoğlu: yüzde 48,80 – Binali Yıldırım: Yüzde 48,48