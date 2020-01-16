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"Hayatımda sadece bir özlem var o da..."

"Hayatımda sadece bir özlem var o da..."

"Hayatımda sadece bir özlem var o da..."

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Demet Akalın, geçtiğimiz aylarda saat polemiğine girdiği Özlem Ada Şahin’i tanımazlıktan geldi.

Demet Akalın, geçtiğimiz aylarda saat polemiğine girdiği Özlem Ada Şahin’i tanımazlıktan geldi. Şarkıcı, bir dönem arkadaş olduğu Selin Ciğerci’nin, modelin Instagram’daki fotoğrafına yorum yapması hatırlatılınca, “O kim? Hayatımda bir tek Özlem Yıldız var. Başka Özlem tanımıyorum” diye konuştu.

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