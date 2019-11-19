Hazal Kaya anne oldu!

Oyuncu çift Hazal Kaya ve Ali Atay dün akşam saatlerinde ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Ünlü çift çocuklarına Fikret Ali ismini verdi.

Sosyal medyadan hamilelik süreciyle ilgili sık sık paylaşımlarda bulunan oyuncu Hazal Kaya dün akşam saatlerinde, bebeğini kucağına aldı.

Hazal Kaya-Ali Atay çifti, oğullarına Fikret Ali ismini verdi.

Fulya'da özel bir hastanede doğum yapan Hazal Kaya ile bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.