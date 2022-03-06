Hazal Kaya oyunculuğunu yerden yere vuran Ahmet Hakan'a ateş püskürdü: Senin fikrinin ne önemi var

Ahmet Hakan köşesinde "Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi" başlıklı bir yazı yazdı. Ahmet Hakan'ın bu yorumuna Hazal Kaya'dan jet yanıt geldi. Kaya sosyal medya hesabından yaptığı "Senin fikrinin ne önemi var vasat herif" paylaşımıyla Hakan'ın eleştirisine tepki gösterdi.

Ahmet Hakan, Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin başrolünde yer alan Hazal Kaya'nın oyunculuğunu eleştirdi. Hakan köşesinde kaleme aldığı "Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi" başlıklı yazıda sıraladığı maddelerle birçok oyuncunun tepkisini çekti. Hakan'ın eleştirilerine hedef olan Hazal Kaya'dan ise anında cevap geldi.

"SENİN FİKRİNİN NE ÖNEMİ VAR"

Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin başrolünde yer alan ve performansıyla alkış toplayan Hazal Kaya, Instagram'dan yaptığı paylaşımla Ahmet Hakan'a sert çıktı. Kaya "Senin fikrinin ne önemi var vasat herif" notunu paylaştı.

Güzel oyuncu bu paylaşımının hemen ardından rol aldığı dizinin konusunu açıklayıp şu satırları yazdı: "Zamanda yolculuk yapıp 100 yıl öncesine giden bir kadın nasıl doğal olabilir? Böyle bir kurguyu canlandıran bir oyuncu nasıl hayatın olağan akışındaymış gibi gündelik oynayabilir? Bu 100 yıldaki kazanımlarla, kimsesiz tek başına ayakta durmuş özgür bir kadın geçmişte yabancılık çekmeden nasıl var olabilir? Portakalın yuvarlanışını izlediğimiz bir senaryosu yok Pera Palas'ın, organik değil fantastik bir kurgusu var. Ben de performansımı bu detayları dikkate alarak inşa ettim. Beğenmemiş olabilirsiniz, bazılarının eleştirinin adaletine dair terazisi kaymış da olabilir. Ama teraziniz kayarken bedenime, varlığıma nefret içerikli yorumlar yapamazsınız! Hele ayrıcalıklı konumlarını korumak için yeri gelince nasıl sustuklarını bildiklerimiz hiç yapamaz! Haddiniz değil!"

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