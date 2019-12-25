Hazal Kaya ve oğlundan ilk poz!

Oyuncu Hazal Kaya, 18 Kasım'da kucağına aldığı bebeği ve hayatında yaşadığı değişikliklerle ilgili bir metin kaleme aldı. Kaya hesabından yaptığı paylaşımda teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Geride bıraktığımız kasım ayında Ali Atay ile evliliğinden doğan oğlu Fikre Ali’yi kucağına alan Hazal Kaya, doğumdan sonra ilk kez oğluyla birlikte kamera karşısına geçti ve çektikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

İLK POZ

Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali ve eşiyle birlikte çekilen ilk karelerini sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü oyuncu, paylaşımına şu notu düştü:

‘Doğum ne zaman?’ diye soranlara dokuz ay boyunca ’37. haftadan itibaren bekliyoruz, 18 Kasım’a denk geliyor’ dedim. Aynı gün İtalyan Lisesi’nde mezuniyetimizin 10. yıl kutlaması vardı. Yine soranlara ‘Tabii ki oradayım’ dedim ama Fiko’cum sürpriz yapmayı hep sevdi, tahmin etmeliydim. Gecenin bir vakti sancım başladı ama daha birkaç günümüz var gibiydi. Öğlene doğru anlaşıldı ki öyle bir vaktimiz yok. Hamileliğimi de böyle aniden, çok alakasız bir sebeple acilde öğrenmiştim. Neyse… Bu sürprizsever arkadaş 18 Kasım’da böyle katıldı hayatımıza. Aşkımız çok büyük, şimdi tarif etmem mümkün değil. Yazarken gözlerim doluyor. Çocuk sahibi olmakla ilgili söylenen bütün klişeler de doğruymuş…