HÜLYA AVŞAR'DAN KAYA ÇİLİNGİROĞLU'NA 'DOĞUM GÜNÜ YUMRUĞU'
Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na 'doğum günü yumruğu'
A+A-
Hayatını anlattığı, 'Selfie' adını taşıyan filmin çalışmalarını sürdüren Hülya Avşar, eski eşi ve kızı Zehra'nın babası Kaya Çilingiroğlu'nun doğum gününü ilginç bir fotoğrafla kutladı.
Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun doğum gününde İnstagram hesabından eğlenceli bir paylaşımda bulundu.
Ünlü sanatçı, söz konusu karede, eski eşi Kaya’ya şaka yollu bir yumruk atarken görülüyor.
Bu haber toplam 935 defa okunmuştur
Etiketler : Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu, İnstagram
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.