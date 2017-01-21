Lefkoşa10 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. HÜLYA AVŞAR'DAN KAYA ÇİLİNGİROĞLU'NA 'DOĞUM GÜNÜ YUMRUĞU'
HÜLYA AVŞAR'DAN KAYA ÇİLİNGİROĞLU'NA 'DOĞUM GÜNÜ YUMRUĞU'

HÜLYA AVŞAR'DAN KAYA ÇİLİNGİROĞLU'NA 'DOĞUM GÜNÜ YUMRUĞU'

Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na 'doğum günü yumruğu'

A+A-

Hayatını anlattığı, 'Selfie' adını taşıyan filmin çalışmalarını sürdüren Hülya Avşar, eski eşi ve kızı Zehra'nın babası Kaya Çilingiroğlu'nun doğum gününü ilginç bir fotoğrafla kutladı.

1-333.jpeg

Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun doğum gününde İnstagram hesabından eğlenceli bir paylaşımda bulundu.

Ünlü sanatçı, söz konusu karede, eski eşi Kaya’ya şaka yollu bir yumruk atarken görülüyor.

2-116.jpeg

 

Bu haber toplam 935 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.