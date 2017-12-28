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'Huysuz Virjin'in son hali yürek burktu!'

'Huysuz Virjin'in son hali yürek burktu!'

'Huysuz Virjin'in son hali yürek burktu!'

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Ümit Erdim, Huysuz Virjin adıyla tanıdığımız ve sahne şovlarını büyük bir keyifle izlediğimiz Seyfi Dursunoğlu'nu ziyaret etti ve paylaşımda bulundu.

Ümit Erdim, usta oyuncu Seyfi Dursunoğlu'nu (85) nam-ı diğer Huysuz Virjin'i evinde ziyaret etti. 

"Fotoğraf sizi yanıltmasın. Usta gayet iyi. Yılbaşı gecesi Kanal D'de izleyin kendiniz görün" dedi.

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