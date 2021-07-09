İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, aşı yaptırmak yerine tatile gidince koronavirüse yakalandı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli, koronavirüs aşısını sırası gelmesine rağmen yaptırmadı. Nişanlısı İdo Tatlıses ile tatile gitmeyi tercih eden Şefkatli, koronavirüse yakalandı.

Sanatçı İbrahim Tatlıses ile sinema oyuncusu Derya Tuna'nın oğulları şarkıcı İdo Tatlıses'in nişanlısı Yasemin Şefkatli koronavirüse yakalandı. Aşı sırası gelen ve buna rağmen aşı yaptırmayan Şefkatli, bunun yerine tatile gitmeyi tercih etti.

İDO'NUN SONUCU NEGATİF ÇIKTI

Çeşme'ye giden daha sonra Bodrum ve Antalya'da gezen Şefkatli, kendisini kötü hissedince hastaneye gitti. Genç isim, koronavirüse yakalandığını öğrendi. Nişanlısı İdo Tatlıses'in PCR testinin sonucu ise negatif çıktı.

Genç çiftin yakın zamanda nikah masasına oturmaları bekleniyor.

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