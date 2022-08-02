İçkiyi garsonun başından aşağı döken Demet Akalın, Twitter'da linç ediliyor

Kısa sürede binlerce tepki paylaşımı yapılan Akalın için "Sonradan görmesin, yazıklar olsun" yorumları yapılıyor.

Gündeme dair paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Demet Akalın, önceki akşam çıktığı mekanda garsonun getirdiği içkiyi beğenmeyince skandal bir harekete imza attı. Getirilen şampanyayı beğenmeyen Akalın, elindeki kadehi garsonun başından aşağı döktü.

GETİRİLEN İÇKİYİ KAFASINA DİKLEDİ

Olay Az'ın yayınladığı videoda, şampanyayı garsonun başından aşağı döktükten sonra "Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek bir de sitemde bulunan Akalın, daha sonra getirilen içkiyi sahnede açarak içiyor. Akalın'ın o anları ise sosyal medyada gündem oldu.

LİNÇ EDİLİYOR

Görüntülerin ardından Twitter gündemine oturan Demet Akalın, adeta linç ediliyor. Onlarca insanın önünde garsonun gururunu kırdığı söylenen şarkıcı için "Para seni bozmuş", "Sen ne sanatçısın ne de insan" ve "Bir insanı tanımak istersen çalışanlara olan tavrına bakın" yorumları yapıldı.

İşte Demet Akalın için yapılan bazı paylaşımlar...

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