İkizlerin yüzünü ilk kez gösterdi
İkizlerin yüzünü ilk kez gösterdi
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Pelin Akil, geçtiğimiz nisan ayında ikiz bebekleri Alin ve Lina'yı dünyaya getirmişti. Ünlü oyuncu, 6 aylık olan ikizlerinin yüzünü ilk kez gösterdi.
Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile mutlu bir evlilik sürdüren Pelin Akil, kızlarının fotoğrafını, "Tanıştırayım... Benim dünyam" notu ile Instagram hesabından paylaştı.
Etiketler : Pelin Akil, ikiz bebekleri
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