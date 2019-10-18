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İkizlerin yüzünü ilk kez gösterdi

İkizlerin yüzünü ilk kez gösterdi

İkizlerin yüzünü ilk kez gösterdi

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Pelin Akil, geçtiğimiz nisan ayında ikiz bebekleri Alin ve Lina'yı dünyaya getirmişti. Ünlü oyuncu, 6 aylık olan ikizlerinin yüzünü ilk kez gösterdi.

Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile mutlu bir evlilik sürdüren Pelin Akil, kızlarının fotoğrafını, "Tanıştırayım... Benim dünyam" notu ile Instagram hesabından paylaştı.

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