İlişki iddialarına açık kapı bıraktı!

Oyuncu Tamer Karadağlı, sunucu Burcu Esmersoy ile birlikte olduğuna dair iddialara 'Biz eski arkadaşız' yanıtını verdi ancak Karadağlı devam eden sözlerinde kafaları karıştıran açıklamalarda bulundu.

Çocuklar Duymasın dizisi bittikten sonra motor tutkusunu doyasıya yaşamak adına gezintiye çıkan Tamer Karadağlı, Türkiye’ye döndükten sonra kendisine gelen projeleri değerlendirmeye almıştı. Kendisine Netflix’ten gelen bir dizi teklifini kabul eden Karadağlı projede Burcu Esmersoy ile bir araya gelince ikili hakkındaki dedikodular da bir anda magazin gündemine oturdu.

BURCU JET HIZIYLA YALANLADI

Tamer Karadağlı ile birlikte olduğu iddialarının ortaya atılmasının ardından bir magazin programına bağlanan ve “Yakalandılar gibi garip cümleler kuruluyor. Ya köpek gibi çalışıyorum.Tamer Karadağlı ile aynı güne gelen setimiz vardı. Afyon’a gitmemiz gerekiyordu. İşimiz biter bitmez İstanbul’a dönerken dinlenme tesisinde çekilmiş bir video, lavabo ihtiyacımı karşıladım. Ben iş yapamayacak mıyım?” sözleriyle aşk iddialarını yalanlayan Esmersoy’un aksine Tamer Karadağlı’nın açıklamaları dikkat çekti.

İKİMİZ DE BEKARIZ

Esmersoy’un açıklamasından sonra gözler Tamer Karadağlı’ya çevrilmişti. Başarılı oyuncu bu aşk iddialarıyla ilgili olarak Burcu Esmersoy’la eski arkadaş olduklarını söylerken, “İlişki olup olmadığını nereden biliyorlar? Bunun neresi yasak? Burcu Hanım da evli değil ben de yasak olan ne?” sözleriyle adeta böyle bir ilişki için açık kapı bıraktı.